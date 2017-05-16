التضامن: تدشين برنامج "فرصة" لتوفير 20 ألف فرصة عمل للشباب بالقرى2017-05-16 12:56:33
أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عن تدشين برنامج “فرصة” الذى يوفر 20 ألف فرصة عمل للشباب في القرى بالتعاون مع عدة جهات والجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الوزارة تهدف لإصلاح منظومة الدعم وتحسين كفاءة توجيهه، والاستثمار في الموارد البشرية وتحسين مؤشرات الصحة والتعليم، إلى جانب إنشاء قواعد بيانات متكاملة مميكنة على أعلى مستوى ومرتبطة بالرقم القومى.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذي نظمته وزارة التضامن بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية ” اي فايينس” اليوم الثلاثاء للاحتفال باستفادة مليون و700 ألف أسرة بواقع 8 ملايين مواطن من برنامج المساعدات النقدية “تكافل وكرامة” الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول إلى هذا العدد في عامين بدلا من ثلاثة أعوام كما كان مقررا لها ، والاحتفال بمرور عامين على بدء تنفيذ برنامج المساعدات النقدية ” تكافل وكرامة” تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من الوزراء ونوابهم إلى جانب عدد من الخبراء الدوليين والمحافظين .
وقالت والى -فى كلمتها خلال الاحتفال - إن الوزارة تعمل بقوة لتحويل الأسر الفقيرة إلى أسر منتجة بالتنسيق مع المجتمع المدني وخاصة أكبر 10 جمعيات أهلية خاصة أنها تسبق خطواتها الحكومة وهو أمر ليدعو للفخر .. مشيرة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تنقيح قوائم المستفيدين ويتم مراجعة ملفات 200 ألف مستفيد للتأكد من استمرار استحقاقه وحال انتهاء استحقاقه يخرج من البرنامج، كما أن لجان المسائلة المجتمعية لديها قوائم بالمستفيدين لمراجعتها حال إخفاء أي مستفيد بيانات عن الباحثين.
من جانبه، هنأ ستين لاو جورجنسن مدير الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولي الحكومة المصرية على نجاحها في الوصول إلى الفقراء وتقديم الدعم النقدي لهم عبر برنامج تكافل وكرامة ، وقال : ” أرى الأوضاع قد تغيرت حقا بل أنتم أهل مصر اظهرتم ما يمكن لمصر أن تفعله ،فمصر لم تبن الأهرام فقط بل بنت مجتمعا متكافلا ، وما زالت أصر أنه بامكانكم أن تحققوا المزيد ، فعندما نرى شعب مصر يريد أن يغير بالتأكيد سندعمه.
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويسMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT