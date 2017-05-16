أكدت الدكتورة هالة عبد السلام خفاجة رئيس الادارة المركزية لشؤون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، أن ذوي الإعاقة عانوا من الأهمال لفترة طويلة ويحتاجون الاهتمام من جميع الوزارات، مشيرة إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 هو “عام ذوي الإعاقة” يعتبر اعتراف بقدراتهم وتكليف من الدولة برعاية مواهبهم واصفة إياه بـ”الكنز”.

وأوضحت هالة خفاجة من خلال لقائها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” على القناة الأولى التابعة للتلفزيون المصري اليوم الثلاثاء، أن الفريق المصري من مدارس الرعاية الفكرية قد حقق نتائج مبهرة بالعديد من الرياضات في أوليمبياد ذوي الاحتياجات الخاصة بالنمسا، مشددة على ضرورة استثمار الطاقات ذوي الإعاقة الفكرية في الرياضة لأنها تغير من السلوكيات وتنمي المهارات.

وأشارت إلى أن الوزارة توعي أولياء أمور الطلاب ذوي الإعاقة عن كيفية اكتشاف مواهبهم والاهتمام بها، مؤكدة أن الوزارة ستقوم بتدريب 29 ألف معلم تربية خاصة ابتداء من شهر يوليو القادم.

وفي السياق نفسه، ذكر ايمن على صقر احد ذوى الاحتياجات الحاصل والحاصل على الميدالية الذهبية فى كرة القدم الخماسية على مستوى الجمهورية في مدارس التربية الفكرية ان مشاركته في البطولة هي الأولى، معربا عن تمنياته في أن يشارك بالبطولات العالمية

وأوضح أن مثله الاعلى فى كرة القدم نجم المنتخب المصري و نادي “روما” الإيطالي محمد صلاح .