مايكل شميرمر العضو المنتدب الجديد لشركة سيمنس في الرعاية الصحية2017-05-16 12:45:41
أعلنت شركة سيمنس هيلثينيرز Siemens Healthineers عن تعيين مايكل شميرمر في منصب العضو المنتدب الجديد للشركة في السوق المصري اعتباراً من التاسع من مارس 2017. هذا وسيواصل العضو المنتدب الجديد تنفيذ استراتيجية النمو والتوسع الخاصة بشركة سيمنس هيلثينيرز Siemens Healthineers، والتي تتخذ من القاهرة مقراً لها، بما يدعم تواجدها في السوق المصري.
ويتولى شميرمر مهام منصبه خلفاً محمد الوتيدي الذي أدى دورا فعالا وحقق نجاحات كبيرة خلال عمله بالشركة لأكثر من 32 عاماً.
وبدأ شميرمر مسيرته الوظيفية في سيمنس للرعاية الصحية عام 1983. وعلى مدار هذه السنوات، قاد شميرمر العديد من المشروعات وفرق العمل، كما تولي عدداً من الوظائف القيادية في الشركة في كل من ألمانيا، وكوريا الجنوبية، والصين، وماليزيا وروسيا.
ويتمتع مايكل شميرمر بخبرات متنوعة تتخطى 30 عاماً في سيمنس للرعاية الصحية. وقبل أن يتولى مهام منصبه الحالي، شغل منصب رئيس قطاع خدمة العملاء بشركة سيمنس هيلثينيرز Siemens Healthineers في روسيا لمدة 4 سنوات.
وخلال الحفل، تم تكريم السير الدكتور مجدي يعقوب علي مجهوداته وعطاءه الدائم في دعم الرعاية الصحية في مصر.
ومن جهته صرح شميرمر، قائلاً: “أن المهندس محمد الوتيدي تمكن من قيادة أعمال الشركة بنجاح في السوق المصري، حتى في أصعب الأوقات المليئة بالتحديات. ولهذا انتهز هذه الفرصة لأشكره على التزامه وتفانيه طوال فترة خدمته في الشركة، خاصة وأنّ مصر من الأسواق التي تتمتع بأهمية خاصة لشركتنا”.
وأضاف: “يسعدني التواجد والعمل في مصر في هذا الوقت الهام، واتطلع بكل شغف للمشاركة في النمو المستدام الذي يشهده السوق المصري حالياً. إننا نمتلك تاريخاً ممتداً في مصر، حيث نتواجد في هذا السوق الهام منذ أكثر من 114 عاماً، ونلتزم طوال هذه العقود بتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين المصريين بأقل تكلفة ممكنة. وتتمثل أهداف الشركة في تحسين مستوى المنشآت الصحية وتنمية المهارات المحلية وتلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد في هذا القطاع الهام”
ومع إطلاق الشركة لهويتها المؤسسية الجديدة، والتي تجسد روح الريادة التي تتمتع بها الشركة وخبرتها الهندسية الواسعة، فإنّ شركة سيمنس هيلثينيرز Siemens Healthineers تستخدم مهاراتها الاستثنائية للتعامل مع التحديات الإكلينيكية والتشغيلية والمالية التي تواجهها مؤسسات الرعاية الصحية في الوقت الراهن.
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