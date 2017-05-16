 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 01:03 مساءً
روابط سريعة
مدفيديف يهنئ "فيليب" على تعيينه رئيسا للحكومة الفرنسية
رئيس وزراء فرنسا الجديد ادوار فيليب

مدفيديف يهنئ "فيليب" على تعيينه رئيسا للحكومة الفرنسية

2017-05-16 12:40:12
أ ش أ

هنأ رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، إدوارد فيليب على تعينه رئيسا للوزراء في فرنسا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات الروسية الفرنسية.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية اليوم الثلاثاء أن ميدفيديف بعث ببرقية تهنئة لنظيره الفرنسي ، أعرب فيها عن أمله بأن عمل إدوارد فيليب كرئيس لوزراء فرنسا سيسهم في تطوير العلاقات الروسية الفرنسية.

وقال ميدفيديف في برقيته “إنني على قناعة بأن توسيع وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والتكنولوجيا المتقدمة ومجالات أخرى ستصب في المصالح طويلة الأجل لبلدينا “.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3