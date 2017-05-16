هنأ رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، إدوارد فيليب على تعينه رئيسا للوزراء في فرنسا، معربا عن أمله في تطوير العلاقات الروسية الفرنسية.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الروسية اليوم الثلاثاء أن ميدفيديف بعث ببرقية تهنئة لنظيره الفرنسي ، أعرب فيها عن أمله بأن عمل إدوارد فيليب كرئيس لوزراء فرنسا سيسهم في تطوير العلاقات الروسية الفرنسية.

وقال ميدفيديف في برقيته “إنني على قناعة بأن توسيع وتطوير التعاون التجاري والاقتصادي وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الصناعة والطاقة والبنية التحتية للنقل والتكنولوجيا المتقدمة ومجالات أخرى ستصب في المصالح طويلة الأجل لبلدينا “.