قانون جزائري جديد لتقليص "صلاة التراويح"2017-05-16 12:43:07
قالت وسائل إعلام جزائرية، إن وزارة الشؤون الدينية قررت تقليص مدة صلاة التراويح هذا العام لساعة واحدة، فيما أمرت بتجنيد الأئمة لمواجهة التجار المضاربين عبر خطب الجمعة والدروس التي تسبق صلاة التراويح.
ونقلت صحيفة الشروق الجزائرية، أن الوزارة ضيقت كذلك على إجراءات تسليم رخص استغلال المساحات القريبة من محيط المساجد لأداء صلاة التراويح في رمضان لدواع أمنية.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن الوزارة أبقت على نفس الإجراءات التي اعتمدتها السنة الماضية لاسيما ما تعلق بصلاة التراويح التي تم تحديدها في ساعة واحدة، مع إلزام الأئمة بتخفيف فترة الصلاة، في حين طالبت الوزارة مديري الشؤون الدينية عبر الولايات بالعمل على مراقبة الأئمة المخالفين لوقت أذان المغرب الذي سيكون موحدا وفقا للرزنامة الوطنية.
وأفادت الصحيفة أن ملف فتح المصليات في رمضان، لن يكون سوى عبر ترخيص خاص من قبل الوزارة التي تسمح بفتحها وغلقها مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان.
وفيما يتعلق بنوع الخطاب الديني، أكدت الوزارة، أنه لن يخرج عن الخطاب المدافع عن المرجعية الوطنية، مع حث الأئمة على ضرورة محاربة غلاء الأسعار ومرافقة مؤسسات الجمهورية في محاربة المضاربة، وفضح التجار الذين يستغلون هذه المناسبة الدينية لربح المال.
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويسMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT