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"السحر عند المصريين القدماء" فى احتفالية المتحف المصري
المتحف المصرى

"السحر عند المصريين القدماء" فى احتفالية المتحف المصري

2017-05-16 14:50:31
وكالات - أ ش أ

صرحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار بأنه في إطار موضوع المجلس الدولى للمتاحف (الأيكوم) لهذا العام (المتاحف والتاريخ المتنازع عليه.. سرد ما لا يقال في المتاحف) للاحتفال بيوم المتاحف العالمى، الذى يوافق يوم 18 مايو من كل عام، قرر المتحف المصري بالتحرير اختيار موضوع (السحر عند المصريين القدماء)، حيث سيتم توضيحه للزائرين من خلال بعض القطع التي ستعرض عند مدخل المتحف، إلي جانب عرض المجلد الأول من كتاب (وصف مصر).

ومن جانبها، أوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري أنه سيتم استقبال أمناء المتحف للزائرين بالزى الفرعونى واليونانى من الساعة 9 إلى 10 صباحا، يعقبها جولة إرشادية يقوم بها أمناء المتحف لأهم القطع بالمتحف، ونبذة عن علم المتاحف ونشأته، مرورا بالمعرض المؤقت المقام بالمتحف حاليا بعنوان (أبو سمبل.. 200 عام بعد رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت).

وأشارت إلي أنه سيتم تنظيم ورش فنية تطبيقية يقدمها متحف الطفل والقسم التعليمي عن الحرف التراثية ورسم وفن الأوريجامى مع أطفال جمعية (مصر الإرادة)، وورشة عمل بعنوان (كيفية الإرشاد للكفيف بالمتحف المصرى) “نظرى وعملى” يقدمها مدرسة الوعى الأثرى للمكفوفين بالمتحف.

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