"السحر عند المصريين القدماء" فى احتفالية المتحف المصري2017-05-16 14:50:31
صرحت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف بوزارة الآثار بأنه في إطار موضوع المجلس الدولى للمتاحف (الأيكوم) لهذا العام (المتاحف والتاريخ المتنازع عليه.. سرد ما لا يقال في المتاحف) للاحتفال بيوم المتاحف العالمى، الذى يوافق يوم 18 مايو من كل عام، قرر المتحف المصري بالتحرير اختيار موضوع (السحر عند المصريين القدماء)، حيث سيتم توضيحه للزائرين من خلال بعض القطع التي ستعرض عند مدخل المتحف، إلي جانب عرض المجلد الأول من كتاب (وصف مصر).
ومن جانبها، أوضحت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري أنه سيتم استقبال أمناء المتحف للزائرين بالزى الفرعونى واليونانى من الساعة 9 إلى 10 صباحا، يعقبها جولة إرشادية يقوم بها أمناء المتحف لأهم القطع بالمتحف، ونبذة عن علم المتاحف ونشأته، مرورا بالمعرض المؤقت المقام بالمتحف حاليا بعنوان (أبو سمبل.. 200 عام بعد رحيل الشيخ إبراهيم بوركهارت).
وأشارت إلي أنه سيتم تنظيم ورش فنية تطبيقية يقدمها متحف الطفل والقسم التعليمي عن الحرف التراثية ورسم وفن الأوريجامى مع أطفال جمعية (مصر الإرادة)، وورشة عمل بعنوان (كيفية الإرشاد للكفيف بالمتحف المصرى) “نظرى وعملى” يقدمها مدرسة الوعى الأثرى للمكفوفين بالمتحف.
-
بالفيديو.. التموين: فتح فروع معارض «أهلاً رمضان» بالمحافظات خلال ساعات
صرح ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم فتح جميع فروع معارض “أهلا رمضان”، بجميع محافظات الجمهورية، بعد 48 ساعة من الآن، من خلال 120 ...Tue, 16 May 2017 09:28:02 GMT
-
ريال مدريد يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو
استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة. ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:02 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT