الثقافي المصري بباريس يستقبل تماثيل الإسكندرية2017-05-16 12:57:31
استضافت المركز الثقافي المصري بباريس معرضا بعنوان (في الإسكندرية.. التماثيل تتحرك)، حول تاريخ التماثيل والمسلات في مدينة الإسكندرية وانتقالها لمواقع مختلفة في الداخل أو في الخارج.
وقالت المستشارة الثقافية المصرية بباريس الدكتورة نيفين خالد المعرض، والتي افتتحت المعرض أمس وسط حشد من المثقفين الفرنسيين المهتمين بالتراث المصري القديم والمعاصر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - “إن المكتب الثقافي المصري بباريس يعمل في إطار استراتيجية عامة لربط الفاعليات والمعارض التي تتم في الداخل والخارج، مذكرة بأن هذا المعرض نظم قبل نحو ستة أشهر في الإسكندرية وحقق نجاحا كبيرا”.
ونوهت بأن إقامة هذا المعرض بباريس يعكس التعاون العلمي الناجح مع مركز الدراسات السكندرية والمكتب الثقافي المصري بفرنسا.
ومن جانبها، قالت مارى دومينيك نينا مدير مركز الدراسات السكندرية “إن المركز يعمل على إبراز تراث مدينة الإسكندرية المعاصر وزيادة الوعي بقيمته التاريخية، معربة عن أملها في تعزيز الروابط مع المركز الثقافي المصري بباريس وتطلعها لتنظيم المزيد من الأنشطة المشتركة”.
وأشاد عالم الآثار الفرنسي جون ايف امبرير بالتراث الفريد، الذي تزخر به مدينة الإسكندرية، واصفا المعارض التي تتناول التراث المصري المعاصر والحديث بأنها في غاية الأهمية على مختلف المستويات، وخاصة لما تطرحه من آفاق جاذبة للسائح الأوروبي.
ويتتبع المعرض بالصور الفوتوغرافية تنقلات 30 تمثالا من وإلى الإسكندرية لشخصيات تركت بصمة في التاريخ المصري في حقب مختلفة، مثل محمد علي باشا، والخديوي إسماعيل، ونوبار باشا، والإسكندر الأكبر، وسعد زغلول.. ويبرز المعرض تحرك التماثيل والمسلات في الإسكندرية منذ العصور القديمة وحتى القرن الـ21، حيث تعكس هذه الرحلات الفكر السائد عندما اقترض البطالمة التماثيل والمسلات من المعبد الفرعوني بهليوبليس أرادوا إضفاء الوقار على عاصمتهم الجديدة وربطها بتاريخ مصر، وفي المقابل أراد الأوروبيون والأمريكيون إضافة عمق تاريخي على عواصمهم عندما منحوها ديكورا مصريا.
-
اشتباكات مسلحة بين الأمن و«مسجلين» بالدائري
بدأت الواقعة، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة، حيث شاهدت سيارة ملاكي بداخلها شخصين، وطلبت منهما التوقف. وتبين من التحريات، أن المشتبه بهما أطلقا ...Tue, 16 May 2017 08:27:04 GMT
-
تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه ...Tue, 16 May 2017 09:00:08 GMT
-
مستوطنون يستولون على أرض وينصبون خياما بالأغوار الشمالية
أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية. وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان ...Tue, 16 May 2017 09:15:01 GMT
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط ...Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويسMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
أحد المواطنين لـ "السيسي" : "في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا"
وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع “شركة الريف” قائلا “في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا”. “إحنا في المراشدة كنا من أكتر 10 قرى أكثر فقرا في ...Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. و"التجار": بيوتنا أتخربت
قال “باتريك” سائح هولندي، هذه ليست الزيارة الاولى الى الاقصر وعندما اشاهد الاثار الفرعونية في كل مرة اشعر بأندهاش اول مرة رايتها اما عن ما يثير غضبه البائعين ...Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT