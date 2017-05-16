استضافت المركز الثقافي المصري بباريس معرضا بعنوان (في الإسكندرية.. التماثيل تتحرك)، حول تاريخ التماثيل والمسلات في مدينة الإسكندرية وانتقالها لمواقع مختلفة في الداخل أو في الخارج.

وقالت المستشارة الثقافية المصرية بباريس الدكتورة نيفين خالد المعرض، والتي افتتحت المعرض أمس وسط حشد من المثقفين الفرنسيين المهتمين بالتراث المصري القديم والمعاصر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - “إن المكتب الثقافي المصري بباريس يعمل في إطار استراتيجية عامة لربط الفاعليات والمعارض التي تتم في الداخل والخارج، مذكرة بأن هذا المعرض نظم قبل نحو ستة أشهر في الإسكندرية وحقق نجاحا كبيرا”.

ونوهت بأن إقامة هذا المعرض بباريس يعكس التعاون العلمي الناجح مع مركز الدراسات السكندرية والمكتب الثقافي المصري بفرنسا.

ومن جانبها، قالت مارى دومينيك نينا مدير مركز الدراسات السكندرية “إن المركز يعمل على إبراز تراث مدينة الإسكندرية المعاصر وزيادة الوعي بقيمته التاريخية، معربة عن أملها في تعزيز الروابط مع المركز الثقافي المصري بباريس وتطلعها لتنظيم المزيد من الأنشطة المشتركة”.

وأشاد عالم الآثار الفرنسي جون ايف امبرير بالتراث الفريد، الذي تزخر به مدينة الإسكندرية، واصفا المعارض التي تتناول التراث المصري المعاصر والحديث بأنها في غاية الأهمية على مختلف المستويات، وخاصة لما تطرحه من آفاق جاذبة للسائح الأوروبي.

ويتتبع المعرض بالصور الفوتوغرافية تنقلات 30 تمثالا من وإلى الإسكندرية لشخصيات تركت بصمة في التاريخ المصري في حقب مختلفة، مثل محمد علي باشا، والخديوي إسماعيل، ونوبار باشا، والإسكندر الأكبر، وسعد زغلول.. ويبرز المعرض تحرك التماثيل والمسلات في الإسكندرية منذ العصور القديمة وحتى القرن الـ21، حيث تعكس هذه الرحلات الفكر السائد عندما اقترض البطالمة التماثيل والمسلات من المعبد الفرعوني بهليوبليس أرادوا إضفاء الوقار على عاصمتهم الجديدة وربطها بتاريخ مصر، وفي المقابل أراد الأوروبيون والأمريكيون إضافة عمق تاريخي على عواصمهم عندما منحوها ديكورا مصريا.‎