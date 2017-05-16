قال سليمان خليل رئيس مكتب التمثيل التجارى المصري فى كينيا، إنه يتم التنسيق حاليا لإقامة أول معرض متخصص للأثاث والمنتجات الخشبية المصرية بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة المنظمة للمعارض فى أواخر العام الجارى بنيروبى .

وأضاف خليل أن وزارة التجارة والصناعة تهتم كثيرا بتعزيز التواجد المصري فى أفريقيا والعمل على تحسين التبادل التجارى المشترك، فضلا عن إتاحة فرصة أكبر للصادرات المصرية لأسواق أفريقيا والتى تشهد معدلات نمو مرتفعة، من خلال المعارض وأيضا الوفود المنتظمة من رجال الأعمال المصريين إلى كينيا.

وأشار إلى أنه وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب التمثيل التجارى، فإن الميزان التجاري بين البلدين شهد خلال عام 2016، ارتفاعا فى التبادل التجاري مقارنة بعام 2015 بنحو 12%، مسجلا 462 مليون دولار، مع نشاط ملحوظ فى الصادرات المصرية والتى ارتفعت بنسبة 16%،ورغم ارتفاع الصادرات المصرية، إلا أنها لا تمثل حتى الآن سوى 1.6% من صادرات كينيا، وفى المقابل تصل نسبة الإمارات العربية إلى 5.5% والصين 30%، والهند 15%.

وتوقع خليل أن يشهد عام 2017، تحسنا ملحوظا فى قيمة الصاردات المصرية إلى كينيا مدفوعة بدعم سياسى قوى من القيادة السياسية فى البلدين، ولعدة عوامل أخرى أولها السعر التنافسى للمنتجات المصرية بعد تعويم الجنيه، وافتتاح إحدى الشركات المصرية مخازن فى ميناء مومبسا - الميناء الرئيسى فى كينيا والذى يعد مدخلا للتصدير إلى 6 دول أفريقية أخرى حبيسة، والخط الملاحى الجديد والمباشر الذى يوفر 12 رحلة مباشرة من ميناء العين السخنة إلى ميناء مومبسا، وتستغرق ما بين 9 أيام حتى 14 يوما بحد أقصى بدلا من 3 أسابيع كما كان فى السابق، كما أن الخط الملاحى خفض تكلفة النقل لأكثر من 35% بالإضافة إلى دعم يصل إلى 50% يقدمه صندوق دعم الصادرات المصرية للشحن إلى أفريقيا.