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المفوضية العليا للاجئين: الكاميرون أجلت 2600 لاجىء قسريا
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المفوضية العليا للاجئين: الكاميرون أجلت 2600 لاجىء قسريا

2017-05-16 11:15:50
أ ش أ

ذكرت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن حكومة الكاميرون قامت بإجلاء أكثر من 2600 لاجىء بالقوة وإعادتهم إلى نيجيريا دون إرادتهم منذ بداية العام الحالى، مشيرة إلى أن عمليات الإعادة الجبرية للاجئين استمرت بعد قيام حكومتى نيجيريا والكاميرون بتوقيع اتفاق ثلاثى مع المفوضية فيما يتعلق بهذا الشأن.

وقال بابار بالوتش المتحدث باسم المفوضية “إن الاتفاق ينص أصلا على أن تتم إعادة اللاجئين بشكل طوعى وعندما تكون الظروف مناسبة لذلك، إلا أن القوات الكاميرونية أعادت اللاجئين دون إرادتهم، ودون اتاحة الوقت اللازم لجمع متعلقاتهم”.

وأشار إلى حدوث حالة من الفوضى أثناء عمليات إجلاء اللاجئين، مما تسبب فى انفصال أفراد بعض العائلات عن بعضهم البعض، وأن بعض الأمهات اضطرت إلى ترك أطفالهن الصغار فى الكاميرون، موضحا أنه فى ظل حالة الفوضى تم ترحيل حوالى 17 شخصا بطريق الخطأ إلى منطقة بانكى على الرغم مما تردد عن أنهم يحملون الجنسية الكاميرونية.

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