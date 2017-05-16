التقى ايمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسى، اليوم الثلاثاء، وفد اللجنة الأولمبية الدولية، فى قصر الإليزيه، والتقط معهم عدد من الصور التذكارية فى ساحة القصر، قبل بدء اجتماعهم.

وكان على رأس وفد اللجنة الأولمبية، للقاء الرئيس الفرنسى، باتريك بومان، رئيس لجنة تقييم اللجنة الأوليمبية الدولية، و”جى دروت”، عضو اللجنة الأولمبية الدولية.

وكان مسئول فى ملف طلب استضافة باريس، لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، قال مطلع الأسبوع الجارى، إن الرئيس الفرنسى الجديد، إيمانويل ماكرون، سيلتقى وفد اللجنة الأولمبية الدولية، المسئول عن تقييم طلب العاصمة الفرنسية، فى خطوة لدعم ملف المدينة.

ودعم ماكرون، المنتمى لتيار الوسط، طلب فرنسا، وقال إنه سيتحدث مع وفد اللجنة الأولمبية الدولية، فيما قال برنار لاباسيه، الرئيس المشارك لملف باريس 2024، فى مؤتمر صحفى – فى وقت سابق - “سنلتقى رئيس الجمهورية، صباح الثلاثاء، وهذا شرف لنا”.

وكانت قيمت اللجنة الاولمبية الدولية، ملف لوس أنجلوس، المنافسة الوحيدة للعاصمة الفرنسية، على استضافة دورة 2024، الأسبوع الماضى، فيما سيجرى التصويت الأخير، لاختيار المدينة التى ستستضيف أولمبياد 2024 فى 13 سبتمبر المقبل، فى ليما، عاصمة بيرو.