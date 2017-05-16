 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 11:13 صباحاً
روابط سريعة
السفير الإماراتى بكينيا: تعويم الجنيه والكوميسا أعطى مصر ميزة تنافسية لتسويق منتجاتها‎
تعويم الجنيه

السفير الإماراتى بكينيا: تعويم الجنيه والكوميسا أعطى مصر ميزة تنافسية لتسويق منتجاتها‎

2017-05-16 11:12:53
أ ش أ

قال سفير الإمارات العربية المتحدة فى كينيا عبد الرازق محمد هادي، إن تعويم الجنيه ووجود مصر ضمن اتفاقية الكوميسا يعطي لها ميزة تنافسية عالية وقدرة على تسويق منتجاتها بأفريقيا.

وأضاف عبد الرزاق على هامش افتتاح معرض المصدرين المصريين الأول بالعاصمة الكينية نيروبي - أن زيادة التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا يتم عن طريق إقامة معرض دائم لمصر فى عدد من البلدان الإفريقية مثل كينيا وجنوب الصومال، مؤكدا أن وجود مصر ضمن دول الكوميسا يعطي لها ميزة تنافسية، فضلا عن جودة المنتجات المصرية التى تسهم فى تحقيق المنافسة.

وشدد علي ضرورة انتقاء الشركات المشاركة فى المعارض بعناية وتكون المشاركة لأفضل 10 شركات فى كل قطاع، لافتا إلى أن المستهلك الأفريقي قد يدفع سعرا أعلى فى مقابل الحصول على أعلي جودة.

وأوضح السفير الإماراتي أن الشركات المصرية التى تشارك فى معارض الإمارات يتم شراء منتجاتها فور تواجدها نظرا لجودتها العالية...لكن هناك عقبات تقابل نقل البضائع المصرية إلى السوق الأفريقي.
وأشار عبد الرازق إلى أن تعويم الجنيه أعطى فرصة وميزة تنافسية للمنتجات المصرية فتستطيع المصانع أن تفرغ المخزون لديها نظرا لأن السعر منافس أمام المنتجات الأخرى.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3