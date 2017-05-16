قال سفير الإمارات العربية المتحدة فى كينيا عبد الرازق محمد هادي، إن تعويم الجنيه ووجود مصر ضمن اتفاقية الكوميسا يعطي لها ميزة تنافسية عالية وقدرة على تسويق منتجاتها بأفريقيا.

وأضاف عبد الرزاق على هامش افتتاح معرض المصدرين المصريين الأول بالعاصمة الكينية نيروبي - أن زيادة التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا يتم عن طريق إقامة معرض دائم لمصر فى عدد من البلدان الإفريقية مثل كينيا وجنوب الصومال، مؤكدا أن وجود مصر ضمن دول الكوميسا يعطي لها ميزة تنافسية، فضلا عن جودة المنتجات المصرية التى تسهم فى تحقيق المنافسة.

وشدد علي ضرورة انتقاء الشركات المشاركة فى المعارض بعناية وتكون المشاركة لأفضل 10 شركات فى كل قطاع، لافتا إلى أن المستهلك الأفريقي قد يدفع سعرا أعلى فى مقابل الحصول على أعلي جودة.

وأوضح السفير الإماراتي أن الشركات المصرية التى تشارك فى معارض الإمارات يتم شراء منتجاتها فور تواجدها نظرا لجودتها العالية...لكن هناك عقبات تقابل نقل البضائع المصرية إلى السوق الأفريقي.

وأشار عبد الرازق إلى أن تعويم الجنيه أعطى فرصة وميزة تنافسية للمنتجات المصرية فتستطيع المصانع أن تفرغ المخزون لديها نظرا لأن السعر منافس أمام المنتجات الأخرى.