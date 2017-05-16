إسماعيل يلتقي بوزير التموين لبحث توفير السلع2017-05-16 11:08:41
عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور على المصيلحى وزير التموين، وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة جهود الحكومة لتوفير السلع وضخها فى الأسواق والاستعداد لشهر رمضان.
وكان وزير التموين قد أعلن عن المواعيد الرسمية لعمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك، حيث أنه من المقرر أن تعمل المخابر منذ الساعة العاشرة صباحًا حتى ما قبل موعد صلاة المغرب، قبل الأفطار بنصف ساعة، بالإضافة إلى عمل أحد المخابز فى كل حى حتى صلاة العشاء، بالاتفاق مع المخابز الراغبة فى العمل فترة ممتدة حتى العشاء.
كما ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء منذ قليل، اجتماع المجموعة الاقتصادية لمتابعة عدد من الملفات الهامة ومشروعات القوانين التى تعمل عليها الحكومة لجذب الاستثمارات.
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