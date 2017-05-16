وزير التجارة يعود للقاهرة عقب مشاركته بمنتدي "الحزام والطريق" ببكين2017-05-16 11:07:25
عاد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إلي القاهرة اليوم الثلاثاء قادما من العاصمة الصينية بكين، وذلك عقب مشاركته في منتدي (الحزام والطريق).
وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد افتتح المنتدي أمس الأول تحت عنوان (تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك لـ”الحزام والطريق”)، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي.
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