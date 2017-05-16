 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 11:22 صباحاً
روابط سريعة
وزير التجارة يعود للقاهرة عقب مشاركته بمنتدي "الحزام والطريق" ببكين‎
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ‎

وزير التجارة يعود للقاهرة عقب مشاركته بمنتدي "الحزام والطريق" ببكين‎

2017-05-16 11:07:25
أ ش أ

عاد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل إلي القاهرة اليوم الثلاثاء قادما من العاصمة الصينية بكين، وذلك عقب مشاركته في منتدي (الحزام والطريق).

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج قد افتتح المنتدي أمس الأول تحت عنوان (تعزيز التعاون الدولي والبناء المشترك لـ”الحزام والطريق”)، وذلك بمشاركة واسعة من رؤساء دول وحكومات ومسئولين من 65 دولة، بالإضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وجيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي، وكريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3