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اختتام أعمال «الوطنية لسد النهضة».. وبيان رسمي اليوم
سد النهضة

اختتام أعمال «الوطنية لسد النهضة».. وبيان رسمي اليوم

2017-05-16 11:05:49

اختتمت أمس بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية لسد النهضة “مصر والسودان واثيوبيا” اجتماعات الجولة الرابعة عشر من المفاوضات، بحضور ممثلى المكتب الاستشارى الفرنسى “بى.أر.أل” لمناقشة الشروط المرجعية لطبيعة العمل خلال تنفيذ مراحل الدراسات الفنية للآثار السلبية للسد على دولتى المصب و مسودة التقرير الاستهلالى للدراسات المقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية.

ومن المقرر، أن يصدر اليوم بيان رسمى من وزارة الموارد المائية والرى عن نتائج الاجتماع.

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