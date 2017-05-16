صرح ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأنه سيتم فتح جميع فروع معارض “أهلا رمضان”، بجميع محافظات الجمهورية، بعد 48 ساعة من الآن، من خلال 120 معرضا، مؤكدا أن هناك متابعةً مستمرة من قبل الوزارة استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح” المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الثلاثاء، إلى أنه سيكون هناك معرض رئيسي سيقام في أرض المعارض يوم 22 من الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن هذا المعرض شارك به كبرى الشركات وسلاسل المستوردين، مؤكدا أن الأسعار ستكون في كل المعارض والمعرض بتخفيضات تصل لـ30%، بالإضافة إلى الخضراوات والفاكهة تكون بأسعار منخفضة من سوق العبور مباشرة دون وسيط.

وأشار إلى أنه سيكون هناك مبادرة “شهر الخير”، ستطلق لأول مرة بالتعاون مع السلاسل التجارية الكبرى، والتي سوف يستمرون طول الشهر في بيع أسعار السلع بأسعار المعارض بنفس التخفيضات في فروعهم بجميع المحافظات دون حاجة المواطن إلى الانتقال، موضحا أنه اشترك بها 18 سلسلة كبرى حتى الآن.