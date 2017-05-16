نجحت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى فى إحباط محاولة تهريب عدد من الأجهزة اللاسلكية المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة بإستيراد حاوية من إحدى الدول العربية مشمولها “أثاث منزلى” وأخفى ضمن مشمولها أعداد كبيرة من الأجهزة اللاسلكية المحظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة أمنية جمركية أسفرت نتائجها عن ضبط 300 جهاز لاسلكى بمشتملاته محظور دخوله البلاد ، وكميات كبيرة زيادة على مشمول الحاوية عبارة عن ( أدوات تجميل ، سماعات ستيريو أحجام مختلفة – جرابات التليفون المحمول ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.