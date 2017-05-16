اعتقلت الشرطة في فيتنام ناشطا نظم مظاهرة احتجاج ضد التلوث الناجم عن مصنع للصلب بتهمة تحريض المتظاهرين على مهاجمة وإصابة عدد من ضباط الشرطة.

وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم الثلاثاء أنه تم اعتقال هوانج دوك بينه البالغ من العمر 34 عاما بوسط فيتنام بتهمة انتهاك الحقوق الديمقراطية وعدم الانصياع لأوامر الضباط أثناء قيامهم بأداء مهام عملهم.

وجاءت المظاهرات ضمن سلسلة احتجاجات اندلعت خلال الشهور الأخيرة بسبب نفوق كمية كبيرة من الأسماك العام الماضي في أربع محافظات مركزية بسبب الملوثات الناتجة عن مجمع للصلب مملوك لشركة فورموزا للبلاستيك.