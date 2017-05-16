رغم تصريحات محامي الدفاع عنه، بأن وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي، لم يهرب، وسوف يحضر جلسة الاستشكال على حكم سجنه 7 سنوات، في القضية المعروفة باسم “فساد الداخلية”، إلا أنه لم يحضر.

ورفضت المحكمة الاستشكال الذي تقدم به حبيب العادلي، على حبسه 7 سنوات، وأيدت الجكم السابقن في جلسة اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت رسمياً، أن حبيب العادلي، هرب من منزله، حيث أنه أثناء توجيه قوة أمنية للقبض عليه، لتنفيذ حكم حبسه، لم تعثر عليه.