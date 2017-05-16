 Moheet on google
الثلاثاء 16 مايو 2017 11:18 صباحاً
روابط سريعة
بالفيديو..إطلاق النار على مقيم بالسعودية أثناء خروجه من بنك لسرقته

بالفيديو..إطلاق النار على مقيم بالسعودية أثناء خروجه من بنك لسرقته

2017-05-16 11:02:48
متابعات

تعرض رجل من العاملين المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى سرقة أمواله وإطلاق النار على ساقه أثناء خروجه من بنك بحي الورود بمدينة الرياض.

وأظهر مقطع فيديو الرجل ملقى أرضا عقب فرار الجناة بينما يحيطه عدد من المواطنين شرع بعضهم في الاتصال بالشرطة والإسعاف لإنقاذه.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3