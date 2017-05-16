أقدمت مجموعة من المستوطنين في وقت متأخر من ليل الاثنين الثلاثاء، على نصب خيام ومنشآت استيطانية، في خربة السويدة بالأغوار الشمالية.

وأفاد الخبير في شؤون الاستيطان وانتهاكات الاحتلال عارف دراغمة، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، بأن مستوطنين يقيمون بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي أهالي خربة السويدة بالأغوار، مضيفا أنه وفق الدلالات فإنهم مجموعة من المستوطنين ممن تمركزوا في مناطق أخرى منذ أشهر.

كما لفت دراغمة - في تصريحه - إلى أنه يوجد في المكان مواد بناء لبركسات جديدة، وبركه مياه، وطاقات إنارة شمسية، موضحا أن خربة السويدة واحدة من الخرب في الأغوار الشمالية، التي كان الفلسطينيون يسكنون فيها، إلا أن الاحتلال عمل على امتداد سنوات على تفريغها منهم، ومنذ أشهر والمستوطنون يسيرون على سياسة وضع معرشات وبركسات لهم في تلك الخرب، يتبع ذلك التوسع في الاستيلاء على الأراضي المحيطة بها.