«التجارة والصناعة» تنظم المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة2017-05-16 10:54:34
وقعت وزارة التجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، مذكرة تعاون مشترك بشأن تنظيم المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة، وذلك في الفترة من 8 إلي 10 نوفمبر القادم.
ووقع المذكرة عن وزارة التجارة والصناعة المهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، وعن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الدكتور عبدالوهاب زايد الأمين العام للجائزة.
وقالت المهندسة حنان الحضرى - في بيان للوزارة اليوم الثلاثاء - “إن تنظيم المهرجان الثالث للتمور المصرية بسيوة يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لتطوير قطاع النخيل والتمور من خلال التعاون مع المؤسسات العالمية التي تعني بالارتقاء بقطاع النخيل وتنشيط صناعة التمور”.
وأوضحت أن مذكرة التعاون تهدف إلي التعاون المشترك لرفع القدرة التنافسية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحسين الإنتاجية والجودة والقيمة المضافة والقدرة التنافسية للمنتجين في استهداف الأسواق التصديرية، كما يهدف لدعم قطاع إنتاج وتصنيع التمور بمصر، والذي يأتي ضمن أولويات الحكومة حاليا، مشيرة إلى أن الاتفاق يضم منتجي ومصنعي التمور من القطاعين الخاص والحكومي من المحافظات المختلفة بكافة أنحاء الجمهورية، وبمشاركة عدد من الدول العربية.
ولفتت المهندسة حنان إلي أن مهرجان التمور يستهدف عرض أجود أصناف التمور بما فيها الأصناف النادرة والمنتجات الثانوية والشتلات النسيجية ومعدات تصنيع وتعبئة التمور، بالإضافة إلى تقنيات وخدمات زراعة النخيل، منوهة بأن فعاليات المهرجان تتضمن برامج توعية بالجانب الصحي والقيمة الغذائية للتمور، فضلا عن عرض أفلام متخصصة وكتب وإصدارات علمية عن النخيل والتمور، ولوحات فنية وصور فوتوغرافية، إلي جانب تقديم عرض تراثي للمنطقة المستضيفة للمهرجان.
كما نوهت بأن المهرجان سيستعرض المشاكل التي تواجه إنتاج وتصنيع التمور ودراسة الحلول المقترحة لها، بالإضافة إلى تشجيع قطاعي إنتاج وتصنيع التمور وتحديد أولوياتها وتبادل الخبرات وتوثيق الروابط بين المزارعين ومنتجي ومصنعي التمور داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك بمشاركة المزارعين المختصين بزراعة النخيل، وخبراء زراعة وإنتاج النخيل، وخبراء وقاية النخيل من الأمراض والآفات، ومتخصصين في مجال تصنيع وتصدير التمور، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات العلمية والبحثية وعن المنظمات والهيئات الدولية.
وبينت المهندسة حنان أن مذكرة التعاون تتضمن إطلاق مسابقة للمشاركين في المهرجان يشرف عليها لجنة من الخبراء، حيث يحصل كل فائز على شهادة تقديرية من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، فضلا عن درع المهرجان، وجائزة نقدية قيمتها 30 ألف جنيه.
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