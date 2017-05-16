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إغلاق مركز لجوء المهاجرين بجزيرة "مانوس" الأسترالية
مئات المهاجرين يسيرون على سكة قطار في المجر باتجاه النمسا

إغلاق مركز لجوء المهاجرين بجزيرة "مانوس" الأسترالية

2017-05-16 10:48:02
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قال وزير في حكومة أستراليا، اليوم الثلاثاء، إن مركز لجوء المهاجرين الذي تديره بلاده في جزيرة مانوس سيبدأ إجراءات إغلاقه خلال الأشهر المقبلة قبل إغلاقه نهائيا في شهر أكتوبر المقبل.

ويوجد أكثر من 800 لاجئ وطالب لجوء حاليًا في المركز المقام في جزيرة معزولة قبالة بابوا غينيا الجديدة، وقضت المحكمة العليا في بابوا غينيا الجديدة بعدم قانونية المركز، العام الماضي، بحسب موقع “امارات 24”.

وقال وزير الهجرة بيتر دوتون لإذاعة 3 ايه دبليو في مبلورن: “لن يتم إغلاق المركز فجأة في 31 أكتوبر المقبل، ولكن سيتم البدء في تفكيك أجزاء منه قبل إغلاقه نهائيًا”.

وتأتي تعليقات الوزير عقب أن قال مسئولون في بابوا غينيا الجديدة للاجئين أمس الإثنين إنه سيتم إغلاق منطقة من المركز الواقع في مانوس الأسبوع المقبل، في حين سيتم إغلاق باقى المركز في 30 يونيو المقبل.

وأفادت شبكة إيه بي سي بأنه طلب من اللاجئين في المركز، التفكير في خياراتهم بعد تفكيك المركز، كما تم إبلاغهم بأنه سيتم نقلهم لمخيم مؤقت.

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