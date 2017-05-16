أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، أنه تم بيع 39 قطعة بمساحة إجمالية تقدر بنحو 747 فدانا، بمبلغ 51 مليونا و368 ألف جنيه، وذلك خلال جلستي الأحد والاثنين، بالمزاد العلني والذي يعقد بالمتحف الزراعي، والمخصص لبيع 7500 فدان ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجلستين أسفرتا عن بيع القطعة رقم 4، والبالغ مساحتها 8 فدادين، بمبلغ 604 آلاف جنيه، وبلغ سعر الفدان نحو 75 ألفا و500 جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 7، والبالغ مساحتها 13 فدانا، بإجمالي مبلغ 604 آلاف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها نحو 46 ألفا و500 جنيه، وبيعت القطعة رقم 10، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بيعت بمبلغ 944 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 47 ألفا و200 جنيه، والقطعة رقم 15 ومساحتها 16 فدانا، بمبلغ 724 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 45 ألفا و300 جنيه.

وأضاف البيان أنه قد تم بيع القطعة 16، والبالغ مساحتها 21 فدانا، بمبلغ مليون و92 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 52 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 21، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بمبلغ 870 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 45 ألف و800 جنيه، وكذلك القطعة رقم 22، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ 960 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 48 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 23، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و92 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 54 ألفا و600 جنيه.

وتابع بيان الوزارة أنه قد تم بيع القطعة رقم 24، والبالغ مساحتها 22 فدانا، بمبلغ مليون و199 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان نحو 54 ألفا و500 جنيه، وكذلك بيعت القطعة رقم 25، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و273 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها نحو 67 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 26، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و140 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 60 ألف جنيه، وبيعت القطعة رقم 27، والبالغ مساحتها 13 فدانا، بيعت بمبلغ 680 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها بمبلغ 52 ألفا و350 جنيها، والقطعة رقم 28 ومساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و282 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 64 ألفا و100 جنيه، كما تم بيع القطعة 29، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بمبلغ مليون و45 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 30، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بمبلغ مليون و278 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألفا و300 جنيه، وكذلك القطعة رقم 31، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بمبلغ مليون و293 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 68 ألفا و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 32، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و342 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 67 ألفا و100 جنيه.

واستكمل بيان الوزارة أنه أيضًا تم بيع القطعة رقم 35، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و166 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 61 ألفا و400 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 36، والتي تبلغ مساحة 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و60 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 55 ألفا و800 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 45، ومساحتها 19 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون 273 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 67 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 46، والبالغة 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و300 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 65 ألف جنيه، وكذلك القطعة رقم 47، والتي تبلغ مساحتها 21 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و407 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 67 ألف جنيه.

كما تضمن البيان أنه قد تم بيع القطعة رقم 48، والبالغ مساحتها 16 فدانا، بإجمالي مبلغ 923 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 57 ألفا و700 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 49، والتي تبلغ مساحة 16 فدانا، بإجمالي مبلغ 931 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 58 ألفا و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 50، ومساحتها 25 فدانا، بإجمالي مبلغ 5 ملايين و625 ألف جنيه، حيث بلع سعر الفدان 225 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 51، والبالغة 18 فدانا، بإجمالي مبلغ 3 ملايين و204 آلاف جنيه، كذلك القطعة رقم 52، والتي تبلغ مساحتها 21 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و980 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد فيها 110 آلاف جنيه، وكذلك القطعة رقم 53، والبالغ مساحتها 19 فدانا، بإجمالي 2 مليون و204 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 116 ألف جنيه، وبيع القطعة رقم 54، ومساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و340 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 67 ألف جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 55، والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و106 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 55 ألفا و300 جنيه، كما بيعت القطعة رقم 56، ومساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و120 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 56 ألف جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم بيع القطعة رقم 96، والبالغ مساحتها 16 فدانا، بإجمالي مبلغ 724 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 54 ألفا و300 جنيه، كذلك القطعة رقم 99، والبالغ مساحتها 21 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و220 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 58 ألفا و100 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 102، والتي تبلغ مساحة 20 فدانا، بإجمالي مبلغ 2 مليون و40 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان 102 ألف جنيه، والقطعة رقم 103، والتي تبلغ مساحتها 15 فدانا، بمبلغ 740 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 74 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 104 والبالغ مساحتها 20 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و310 آلاف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان الواحد 65 ألفا و500 جنيه، والقطعة رقم 105 ومساحتها 20 فدانا، بمبلغ مليون و260 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان فيها 63 ألف جنيه، كذلك القطعة رقم 106 ومساحتها 25 فدانا بمبلغ مليون و580 ألف جنيه، وبلغ سعر الفدان فيها 63 ألفا و200 جنيه، كما تم بيع القطعة رقم 107، والبالغ مساحتها 17 فدانا، بإجمالي مبلغ مليون و108 ألف جنيه، حيث بلغ سعر الفدان 65 ألفا و200 جنيه.

ومن المقرر أن تستمر جلسات المزاد حتى يوم 25 من الشهر الجاري، لاستكمال بيع باقي القطع ضمن أراضي مشروع تنمية سيناء بمنطقة بئر العبد، والمفتوح لأبناء جميع المحافظات.​

