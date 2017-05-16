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القوات الأفغانية تطرد طالبان من منطقة بعد 10 أيام من استيلائهم عليها
حركة طالبان‎

القوات الأفغانية تطرد طالبان من منطقة بعد 10 أيام من استيلائهم عليها

2017-05-16 10:44:29
أ ش أ

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية استعادت مقاطعة “قلعة الذال” في إقليم قندوز من أيدي مسلحي حركة طالبان بعد 10 أيام من استيلاء مقاتلي طالبان عليها.

وذكر بيان نشرته الوزارة ونقلته وكالة “خاما برس” الأفغانية أن “القوات الأمنية بدأت صباح اليوم عملية تحت اسم  لاستعادة السيطرة على قلعة ذال، وهي تسيطر حاليا على مباني القائمقامية والأمن بالإضافة إلى المنشآت الحيوية الأخرى”.

وكان متمردو طالبان قد سيطروا على المقاطعة في اليوم الأول من انطلاق عمليات الربيع قبل 10 أيام.

ونوهت وزارة الداخلية الأفغانية باستمرار العمليات في المناطق المضطربة الأخرى بالمنطقة، وأكدت أن القوات الأمنية كبدت المتمردين خسائر فادحة بالأرواح.

وأعلنت وزارة المهاجرين والعائدين الأفغانية في وقت سابق بأن نحو 2000 عائلة نزحت من بيوتها وقراها في “قلعة الذال” وذلك إثر اشتداد وتيرة المعارك بين القوات الأمنية ومسلحي طالبان في الأيام القليلة الماضية.

واضطر معظم هؤلاء للجوء إلى المناطق القريبة داخل مدينة قندوز وضواحيها والتي تتمتع بأوضاع مستقرة نسبيا هربا من الحرب التي تشهدها مناطقهم.

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