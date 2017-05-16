القوات الأفغانية تطرد طالبان من منطقة بعد 10 أيام من استيلائهم عليها2017-05-16 10:44:29
أكدت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية استعادت مقاطعة “قلعة الذال” في إقليم قندوز من أيدي مسلحي حركة طالبان بعد 10 أيام من استيلاء مقاتلي طالبان عليها.
وذكر بيان نشرته الوزارة ونقلته وكالة “خاما برس” الأفغانية أن “القوات الأمنية بدأت صباح اليوم عملية تحت اسم لاستعادة السيطرة على قلعة ذال، وهي تسيطر حاليا على مباني القائمقامية والأمن بالإضافة إلى المنشآت الحيوية الأخرى”.
وكان متمردو طالبان قد سيطروا على المقاطعة في اليوم الأول من انطلاق عمليات الربيع قبل 10 أيام.
ونوهت وزارة الداخلية الأفغانية باستمرار العمليات في المناطق المضطربة الأخرى بالمنطقة، وأكدت أن القوات الأمنية كبدت المتمردين خسائر فادحة بالأرواح.
وأعلنت وزارة المهاجرين والعائدين الأفغانية في وقت سابق بأن نحو 2000 عائلة نزحت من بيوتها وقراها في “قلعة الذال” وذلك إثر اشتداد وتيرة المعارك بين القوات الأمنية ومسلحي طالبان في الأيام القليلة الماضية.
واضطر معظم هؤلاء للجوء إلى المناطق القريبة داخل مدينة قندوز وضواحيها والتي تتمتع بأوضاع مستقرة نسبيا هربا من الحرب التي تشهدها مناطقهم.
-
فتح باب القبول بالمدارس العسكرية الرياضية
صدّق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا من ...Mon, 15 May 2017 11:24:08 GMT
-
طارق شوقي: نظام تعليمي جديد بالتعاون مع الشراكات الدولية العام المقبل ...
التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم الاثنين وفدا من مندوبي البنك الدولي؛ يضم حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي بمنطقة الشرق…Mon, 15 May 2017 09:12:00 GMT
-
عبور 48 سفينة المجري الملاحي لقناة السويس - محيطMon, 15 May 2017 11:39:54 GMT
-
بشرى سارة لـ«أصحاب المعاشات».. صرف العلاوة في هذا التوقيت!
وأكدت الوزارة، للجنة، بأنها وافقت على إدراج علاوة لأصحاب المعاشات، في الموازنة العامة للدولة، للسنة المالية الجديدة 2017/2018، وتصرف في أول يوليو 2017. وقال وكيل لجنة ...Mon, 15 May 2017 10:32:06 GMT
-
شاهد .. أحد المواطنين لـ السيسي : في كلام مش صحيح إحنا اتظلمنا - محيط
استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى شكوى أحد أهالي المراشدة بمحافظة قنا. وقال الرجل، ويدعى الحاج حمام علي عمر، ، معترضا على مشروع شركة الريف قائلا…Sun, 14 May 2017 11:21:19 GMT
-
سائحون: البائعون لايفهمون رفضنا للشراء .. والتجار: بيوتنا أتخربت ...
التقى محيط بعدداً من السائحين الاجانب وبعض العاملين والتجار بمدينة الاقصر لمعرفة ارائهم حول واقع السياحة وما الذي يريده السائح خلال زيارته وما انطباعه عنها؟…Sun, 14 May 2017 11:06:05 GMT
-
السيسي لـ«كامل الوزير»: أنا مش هأمر.. اشتغلوا بنفسكم - محيط
رفض الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعوة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كامل الوزير، له بإصدار أمر، ببدء العمل في 7 صوامع جديدة. وقال…Sun, 14 May 2017 09:24:15 GMT
-
وزير التموين: افتتاح المرحلة الثانية من «جمعيتي» قريباً - محيط
شدد وزير التموين المصري، علي المصيلحي، على ضرورة التوسع في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وذلك لتحقيق الاستقرار في السلع المتوفرة، وبأسعار مناسبة، فضلاً عن ...Sun, 14 May 2017 08:56:29 GMT
-
بالصور.. ماكرون يتسلم رئاسة فرنسا رسميا
تسلم الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، السلطة كثامن رئيس فرنسي في إطار الجمهورية الخامسة، خلفا للرئيس السابع ، فرانسوا أولاند، الاشتراكي، الذي لم ...Sun, 14 May 2017 09:09:48 GMT