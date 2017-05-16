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تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»
براءة احمد نظيف ـ حبيب العادلي ـ فريد الديب

تأييد حبس حبيب العادلي 7 سنوات في «فساد الداحلية»

2017-05-16 10:47:04

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، رفض استشكال حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، على الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد 7 سنوات، بقضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت بالسجن المشدد 7 سنوات، بحق “العادلي”، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبي، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليوناً و936 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغ مماثل.

جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية، كانت قد أعلنت رسمياً هروب العادلي، بعد توجيه قوة أمنية غلى منزله للقبض عليه، لتنفيذ الحكم، لكنها لم تجده.

وكان محامي العادلي، قد قال إن موكله لم يهرب، ومن المقرر أن يحضر الجلسة اليوم، بسيارة إسعاف، إلا أنه لم يصل حتى الآن.

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