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دوتيرتي يتفق مع نظيره الصيني على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين
الرئيس الفلبيني دوتيرتي‎

دوتيرتي يتفق مع نظيره الصيني على تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

2017-05-16 10:42:21
أ ش أ

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي اليوم الثلاثاء إنه اتفق مع نظيره الصيني شي جين بينج على تعزيز علاقات الصداقة والشراكة والمنفعة المتبادلة في مجموعة واسعة من المجالات بين البلدين.

وقال دوتيرتي في تصريحات أدلى بها خلال تواجده في مدينة “دافاو” الجنوبية بعد عودته من بكين - إنه اتفق مع نظيره الصيني على الاستخدام الكامل للآليات التي تم وضعها للحوار علنا بالإضافة إلى مراقبة التقدم وضمان تنفيذ المشاريع.

وأعرب دوتيرتي حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية عن تقديره وشكره للصين لتقديمها منحا وقروضا وإعادة بناء جسرين مجانا في العاصمة مانيلا وزيادة واردات المنتجات الزراعية الفلبينية.

يشار إلى أنه خلال زيارة الرئيس الفلبيني الأخيرة للصين تم التوقيع على مذكرات تفاهم حول التعاون في تنمية الموارد البشرية وتبادل الأفراد والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز قدرات الحكومة في مجال الاتصالات والنشر.

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