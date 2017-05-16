البترول: الانتهاء من حفر بئر «نيدوكو»2017-05-16 10:41:42
فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول بشأن الإسراع بتنمية حقول الغاز الطبيعى بالمشروعات الجديدة، وربطها على خطوط الإنتاج الحالية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، تم الانتهاء من حفر واستكمال أحدث بئر تنموية فى منطقة “نيدوكو”.
بئر نيدوكو (غرب - 4) فى حقل “نورس”، الذى تم الانتهاء منه ووضعه على الإنتاج، بمعدلات إنتاج يومى تبلغ 175 مليون قدم مكعب، و1400 برميل متكثفات، ليصبح البئر العاشر الذى يدخل الإنتاج فى هذه المنطقة الواعدة، ويتخطى معدل إنتاج الحقل حاجز 1066 مليون قدم مكعب غاز يوميا، لأول مرة فى تاريخ منطقة دلتا النيل.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم “بتروبل”، حول نتائج حفر بئر نيدوكو (غرب - 4) ضمن مشروع تنمية حقل نورس بمنطقة دلتا النيل، وأوضح التقرير أن البئر تم حفرها من طبقة المايوسين على عمق 3200 متر تحت سطح البحر، خلال 50 يوما، وهو زمن قياسى، وبذلك يتخطى معدل إنتاج الشركة من الغاز الطبيعى بعد وضع البئر على الإنتاج حاجز 1612 مليون قدم مكعب غاز يوميا لأول مرة منذ سنوات .
وأشار التقرير، إلى أن الشركة أجرت بعض التعديلات والتوسعات على تسهيلات المعالجة السطحية، خلال أبريل الماضى، وبالتوازى مع أعمال حفر وإكمال البئر، مع إضافة خط معالجة جديد لرفع الطاقة الاستيعابية إلى أكثر من 1070 مليون قدم مكعب غاز يوميا، وذلك لاستيعاب إنتاج البئر الجدية، بما يحقق أعلى إنتاجية وأفضل كفاءة تشغيلية.
وأضاف التقرير، أن شركة “بتروبل” نجحت فى تحقيق رقم قياسى جديد لمعدل الإنتاج على مستوى الشركة خلال الشهر الجارى، بحوالى 408 آلاف برميل زيت مكافئ، ونتيجة لخطة العمل المضغوطة والدعم المستمر من وزارة البترول، والتنسيق الكامل بين هيئة البترول و”إيجاس” من جانب، وشركتى “إينى” الإيطالية و”بى بى” البريطانية من جانب آخر، تواصل الشركة خطتها الطموح لرفع الإنتاج من منطقة نيدوكو، من خلال حفر مزيد من الآبار التنموية والاستكشافية بالمنطقة، إذ يتم حاليا حفر البئر التنموية نيدوكو “غرب - 5”، المخطط وضعها على خريطة الإنتاج فى يوليو المقبل، بمعدل إنتاج يصل إلى 140مليون قدم مكعب غاز يوميا.
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