أفاد نشطاء سوريون بمقتل 5 مسلحين على الأقل من عناصر تنظيم “جيش الإسلام” ، كما قتل مسلحان من هيئة تحرير الشام أحدهما أمير عسكري جراء اشتباكات في غوطة دمشق الشرقية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الثلاثاء عن النشطاء قولهم إن أكثر من 70 مسلحا من طرفي القتال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى في صفوف المسلحين، فضلا عن إصابة مدنيين أثناء الاقتتال إذ عمد جيش الإسلام إلى قصف مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام بعدد من القذائف.

يذكر أن الاشتباكات بين الجانبين قد بدأت في 28 أبريل الماضي، وتبادلت الأطراف الاتهامات بخصوص المسئول عن بدئها، وأدى الاقتتال السابق إلى مقتل 156 على الأقل من مقاتلي الطرفين، بينهم قياديون فضلا عن وقوع عشرات القتلى والجرحى من المدنيين.