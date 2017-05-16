استأنف لاعبو ريال مدريد امس /الاثنين/ مرانهم استعدادا لمواجهة سيلتا فيجو غدا /الأربعاء/ المؤجلة من الجولة ال`21 بالليجا, والتي ستحسم مساعي الريال للتويج بالبطولة.

وشارك في مران امس لاعبو الرديف لينهارت ولين وكيزادا ونيكوس وماريو, بينما اكتفى المصابون داني كارباخال وجاريث بيل وفابيو كوينتراو, بأداء تدريبات تأهيلية داخل منشآت النادي ولم يشاركوا في المران الجماعي الذي غاب عنه أيضا اللاعب الكولومبي خاميس رودريجيز.

ومن المقرر أن يجري ريال مدريد تدريبات اليوم /الثلاثاء/ استعدادا للمنعطف الأخير من الليجا, قبل أن يتفرغ لنهائي بطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم أمام يوفنتوس على ملعب كارديف في 3 يونيو المقبل.

ويحتل ريال مدريد وصافة الدوري الإسباني برصيد 87 نقطة بفارق المواجهات المباشرة خلف برشلونة المتصدر, بينما يحتل سيلتا فيجو المركز ال`13 برصيد 44 نقطة.