ضجت وسائل الإعلام بعد انتشار خبر إقدام مراهقين أمريكيين أطلقا النار على صديقتهما لادعائهما أنها تزعجهم بصور السيلفي التي ترسلها لهما باستمرار!

ووفقا لصحيفة إنديبندنت، فقد “ادعى المراهقان كولتر بيترسون، و جايزن ديكر، من مدينة يوتا الأمريكية أن صديقتهما، ديزيرا تيرنر، أزعجتهما دوما بإرسالها صور السيلفي التي تلتقطها في برنامج سناب شات، ولذلك قررا قتلها والتخلص منها، في البداية خططا لذبحها، ولكن بترسون قام باستدراجها لمكان مخفي في الحي الذي يقطنون به، ليطلق النار على رأسها مباشرة”.

نجت الفتاة من الحادثة بعد أن عثرت عليها فرق البحث ونقلتها للمستشفى لتلقي العلاج، فيما اعترف المراهقان بجريمتهما لتحكم عليهما المحكمة بالسجن لـ15 عاما.

وتعليقا على الحادثة قالت الفتاة: “لقد أصبحت مشلولة وفقدت بصري بشكل جزئي، لكنني محظوظة أني بقيت على قيد الحياة، أعتقد أنني أقوى من الرصاصة”.

يذكر أن تلك الحادثة ليست أغرب الحوادث التي تتسبب بها الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، فعام 2016 أقدم مواطن أمريكي على حبس ابنته البالغة من العمر 17 عاما في قفص كبير، وقدم لها طعاما خاصا بالكلاب، بعد أن رأى صورتها معدلة لتشبه وجه الكلب في تطبيق سناب شات للتواصل الاجتماعي.