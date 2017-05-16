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بالفيديو.. سعودي يفاجئ "قناة موالية لإيران" بمداخلة ويفضح كذبها
سعودي يفضح قناة موالية لإيران

بالفيديو.. سعودي يفاجئ "قناة موالية لإيران" بمداخلة ويفضح كذبها

2017-05-16 10:48:13
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فند مواطن سعودي، يدعى “أبو عبدالله” ما تناولته قناة موالية لإيران ادعت أن القوات السعودية تطلق النار عشوائيًا على المواطنين في “حي المسورة” ببلدة العوامية في القطيف شرق المملكة.

وزعم المذيع أن طفلًا عمره عامان ونصف العام استشهد جراء إطلاق النار عليه من قبل القوات السعودية، ليرد عليه المتصل “أبو عبدالله” بأن من قتله هم الإرهابيون المندسون، مؤكدًا أن القناة تعيد نفس الصور وتدعي أنها لـ “حي المسورة”، منذ 6 أيام.

واستكمل المذيع مزاعمه بالقول إن المساجد والبيوت وخزانات المياه تُستَهدف في الحي المذكور، فرد عليه “أبو عبدالله” إن هذه مجرد أماكن عشوائية وأوكار خرج منها أهلها واستلموا مقابلها، وسكنوا أماكن أخرى، وأصبحت أوكارًا للإرهابيين وتجب إزالتها على حد قوله.

وحاول المذيع الحديث عن “الشهداء المزعومين”، فرد عليه المتصل بأنهم ضحايا “الإرهابيين المندسين”.

وكانت مواطنة سعودية قد ردت، أمس الأول الأحد، في مداخلة مع القناة نفسها، متهمة إياها بتشويه الحقائق وتزييفها وتعمُد إثارة البلبلة، في ادعاءاتها بأن القوات الأمنية تحاصر بلدة العوامية.



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