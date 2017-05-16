أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ لتأمين تفريغ ونقل 297 كيلوجرامًا من خام ذهب منجم السكرى قادمة من مرسى علم للسفر إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية وإقتسام ثمنها.

قالت مصادر مسئولة بالقرية: وصلت الشحنة على طائرة خاصة تابعة لشركة ” ألكان إير ” من مرسى علم بصحبة خمسة من شركة ” سنتامين ” الأسترالية المالكة لمنجم السكرى، حيث تم تفريغ شحنة الذهب والتى وصلت داخل 15 طردا ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو تم وضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة لحين سفرها خلال الساعات القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والتمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكى يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها فى الخارج ثم بيعها فى البورصات العالمية وإقتسام ثمنها طبقا للتعاقد بين مصر وشركة “سنتامين” الأسترالية التى تتولى إستخراج الذهب من المنجم، الذى يعد واحدا من أكبر 10 من مناجم ذهب فى العالم.