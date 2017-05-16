الحكم على حسين سالم في «تصدير الغاز لإسرائيل».. اليوم

تصدر الدائرة 18 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، حكمها على رجل الأعمال حسين سالم، فى إعادة محاكمته بقضية تصدير الغاز لإسرائيل.

وقررت المحكمة، خلال الجلسة الماضية تمكين النيابة العامة ودفاع المتهمين فى القضية رقم 1061 القاهرة الجديدة لسنة 2011 من تقديم مذكراتهم خلال أسبوعين.

ويواجه المتهمين بالقضية، تهمة إهدار المال العام، المتمثل فى بيع الغاز المصرى بأسعار زهيدة.

وقال محمود كبيش، دفاع رجل الأعمال حسين سالم، إن محكمة النقض أيدت أحكام البراءة الصادرة لصالح الفاعلين الأصليين بالدعوى، ورفضت طعن النيابة العامة فى القضية.

وأضاف كبيش فى الجلسة الماضية أن هذه الأحكام تؤكد مشروعية عقد التصدير وتنفى وقوع أى مخالفة تشوب العملية، مؤكداً أن الجهة التى أجرت”التصالح” درست الواقعة جيداً، وأصدرت أمر بـ”الأوجه لإقامة الدعوى”.