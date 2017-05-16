سميرة عبدالعزيز: الدراما "تدحدرت" وهدف المنتجين الكسب وإرضاء شركات الإعلان2017-05-16 08:59:53
وصفت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز حال الدراما حاليا بأنها “تدحدرت” بسبب احتكار القطاع الخاص لها مما جعل هدف المنتجين الأول هو الكسب وارضاء شركات الإعلان على حساب جودة العمل.
وأضافت سميرة – في حوار مع النشرة الفنية بوكالة أنباء الشرق الأوسط – أن ذلك بمثابة حالة فرض واقع جديد لا يمكن أن نقبل به، فبعض الأعمال الدرامية يصل عرض الإعلان الواحد بها لمدة 10 مرات في الحلقة الواحدة ، فضلا عن سوء مستوى المادة المعروضة في العمل الدرامي، ولابد للدراما التى تدخل كل بيت أن تتوافق مع أخلاقنا ومعتقداتنا حتى لا تتأثر الأجيال الحالية بالسلبي منها،مطالبة بضرورة عودة الانتاج الحكومي للأعمال الدرامية من أجل إحداث حالة من التوازن.
وحول مشاركاتها الفنية القادمة في دراما رمضان، قالت إنها تشارك كضيف شرف بمسلسل “الحساب يجمع ” وتجسد فيه دور الشيخة الفتنة المثقفة المتدينة التي تلجأ لها نعيمة بالمسلسل لمساعدتها في إيجاد حل لمشاكلها، وأنها صورت حلقتين حتى هذه اللحظة.
وانتقدت سميرة عبد العزيز مشكلة تكدس الأعمال الدرامية في شهر رمضان مما يؤدي إلى إحداث حالة فراغ باقى أشهر السنة، فضلا عن تصوير المسلسل خلال عرضه في الشهر الكريم مما يؤدى إلى حالة من الاستعجال تضر بمستوى العرض.
وفي مجال السينما ، وصفت سميرة عبد العزيز القائمين عليها بأنهم يقلدون تقليدا أعمى جعلها سينما تجارية بحتة وغير متوائمة مع ما تربو إليه.
وعن بدء عملها الفني، قال “بدأت في الإذاعة وتعلمت على يد معلمها الإذاعي القدير حافظ عبد الوهاب وكان من ثماره برنامجها الإذاعي الشهير ” قال الفيلسوف” الذى استمر 40 عاما وتوقف سنة 2011، وحاليا تقدم برنامجها “قال والتاريخ” بإذاعة القاهرة الكبرى تتحدث فيه عن أبرز اللحظات التاريخية لمدينة القاهرة والمعالم الشهيرة بها.
وبالنسبة لأبرز الشخصيات التي تتمني تجسيدها فنيا ، قالت إنها تفضل تجسيد شخصية هدى شعراوى لدورها الباز في تحرير المرأة وزيادة وعيها في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين،وكوكب الشرق أم كلثوم التي أثرت مصر والعالم العربي بالطرب الأصيل.
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