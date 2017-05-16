يواجه نادي أرسنال المحترف ضمن صفوفه لاعب المنتخب المصري الوطني محمد النني، اليوم الثلاثاء، نظيره فريق سندرلاند، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر، أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتعد المواجهة مصيرية للأرسنال، في المنافسة على مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم.