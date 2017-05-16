«الكهرباء» توقع 10 اتفاقيات لشراء الطاقة2017-05-16 08:51:39
وقع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 10 اتفاقيات لشراء الطاقة (PPA )، وذلك للمرحلة الثانية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضـح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أنه قد تم توقيع اتفاقيات جديدة مع 4 شركات هما تحالف شركتى أكسس آريل، والفنار، وفلاديفيا، وشابروجيه الهندية.
وكان قد تم توقيع اتفاقيات مع اسكاتك النرويجية وشركة IT Investment، وشركة Sun infinite، وشركة Philadelphia، وشركةICD، وشركة TPK بقدرة 50 ميجاوات لكل شركة أي بإجمالى 300 ميجاوات.
وتعد هذه الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بمنطقة “بنبان” ضمن المرحلة الثانية لبرنامج تعريقة التغذية، التي تم الإعلان عنها فى 28 /10 /2016.
وقد تم التوقيع على التعديل الخاص باتفاقية مشاركة التكاليف للمرحلة الثانية لبرنامج تعريفة التغذية مع كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التوقيع على اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
يذكر أن مشروعات تعريفة التغذية تستهدف إقامة محطات شمسية بقدرة 2300 ميجاوات، منهم 300 ميجاوات أقل من 500 كيلو وات، والـ2000 ميجاوات للمشروعات ذات القدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، وسيتم إنشاء محطات الرياح بقدرة 2000 ميجاوات.
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