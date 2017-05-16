المرأة تسيطر على دراما رمضان وتظهر بوجوه مختلفة2017-05-16 08:53:18
يتنافس عدد كبير من الفنانات على صدارة الموسم الرمضاني القادم، فنجدها تظهر هذا العام في دور الخائنة، قاتلة، مغتصبة، ودجالة.
وتقدم نيللي كريم في مسلسل “لأعلى سعر” في إطار التجديد الذي أعلنت عنه دورا مختلفا تبتعد فيه عن الأعمال الكئيبة والحزينة التي قدمتها في السابق من خلال شخصية متزوجة بمخرج مغمور وتقع بينهما العديد من الخلافات العائلية الأمر الذي يدفها لتتقترب من طبيب وتقع في حبه ولكن يعترض والدها على هذه العلاقة بسبب المشاكل التي عادت عليها بعد أن تعرفت عليه ووقعت في غرامة، بحسب وكالة أنباء “الشرق الاوسط”.
وتجسد نيللي خلال أحداث العمل شخصية راقصة باليه في الأوبرا المصرية، بينما تلعب الفنانة زينة شخصية صديقتها في نفس الفرقة، ويقع مدرب البالية في حب نيللي كريم ويحاول أن يرتبط بها،وعندما تعلم زميلتها تبدأ في الغيرة منها.
وخلال أحداث الحلقات تتزوج “نيللى كريم” طبيب متدين وصاحب أخلاق ومبادئ دينية، لكنه لا يحب عالم الفن وما يحتويه،ويبدأ في رفض ذهاب زوجته إلى فرقة الباليه.
ويشارك في مسلسل”لأعلى سعر”، أحمد فهمي وبشرى ورحمة حسن وأحمد مجدي وسارة سلامة وراندا حافظ،وتأليف مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل.
وتنافس النجمة ياسمين عبد العزيز في رمضان بمسلسل “هربانة منها” حيث تؤدي دور قاتلة في إطار من الكوميديا الاجتماعية .
ويشارك في بطولة المسلسل مصطفى خاطر، حسين أبو حجاج والفنانة رجاء الجداوي، ولطفي لبيب، وصلاح عبد الله، ومن تأليف خالد جلال، وإخراج معتز التوني.
وتواجه هيفاء وهبي أزمة مع المصنفات الفنية بسبب مسلسل “الحرباية” الذي تقوم ببطولته، حيث اعترضت الرقابة على خمسة مشاهد يتم فيها اغتصاب هيفاء التي تجسد دور فتاة فقيرة اسمها عسلية تعمل خادمة بأحد المنازل وتتعرض للضرب والإهانة.
ووفقا لأحد البرامج التلفزيونية ، طلبت لجنة القراءة في الرقابة حذف كل مشاهد الاغتصاب الموجودة في السيناريو حتى تتم الموافقة على عرضه ضمن مسلسلات رمضان المقبل.
وتدور فكرة المسلسل حول فتاة في أواخر العشرينيات “هيفاء وهبي” تتعرض للظلم على يد شقيقتها الكبرى “دينا”، وهو ما يجعلها تهرب من شقيقتها لتعيش وحيدة في مدينة المنصورة وتبدأ حياتها في مكان جديد، ولكنها تتعرض هناك لحادثة اغتصاب بشعة تربي لديها عقدة خوف شديدة وتجعلها غير قادرة على مواجهة المواقف الصعبة، الأمر الذي يجعلها تتعرض للإغماء في مواجهة أي موقف صعب، حيث تتوالى الأحداث بعد ذلك.
ويشارك في بطولة “الحرباية” منذر رياحنة، ومحمود عبدالمغني، ورحاب الجمل وخالد كمال، من تأليف أكرم مصطفى، إخراج مريم أحمدي.
بينما تفاجىء سمية الخشاب جمهورها في مسلسل “الحلال” المقرر عرضه في رمضان المقبل بدور جديد ومختلف حيث تجسد شخصية سيدة تعمل فى الزار والدجل والشعوذة بحارة شعبية، وتستغل ذلك في علميات نصب على الذين يستنجدون بها من سكان الحارة التي تقطن فيها.
ويشارك في بطولة مسلسل ” الحلال” بيومي فؤادي ويسرا اللوزي ودينا فؤاد،تأليف سماح الحريري وإخراج احمد شفيق.
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