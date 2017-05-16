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فيسبوك "متاحا" في تايلاند بعد انقضاء مهلة لحذف محتويات
فيسبوك

فيسبوك "متاحا" في تايلاند بعد انقضاء مهلة لحذف محتويات

2017-05-16 08:48:53
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لا يزال موقع فيسبوك متاحا في تايلاند اليوم الثلاثاء بعد أن أثيرت مخاوف من أن السلطات ستغلقه إذا لم يحذف الموقع محتوى يعد خطرا على الأمن القومي.

وقالت الهيئة المنظمة للاتصالات في تايلاند الأسبوع الماضي إنها ستمهل موقع فيسبوك تايلاند حتى يوم الثلاثاء لحذف 131 عنوانا على الشبكة تشكل تهديدا للأمن أو خرقا لقوانين العيب في الذات الملكية.

وأثار التهديد المخاوف من حجب الموقع في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا والتي تعد واحدة من أكثر الدول استخداما للفيسبوك في آسيا.

وكانت وزارة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تايلاند حجبت مؤقتا الدخول إلى موقع فيسبوك بعد انقلاب عسكري في مايو أيار 2014 مما أثار غضب المشتركين في الخدمة.

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