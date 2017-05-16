لقى شخصين مصرعهما و أصيب 4 آخرين بعدما دهست مقطورة محملة بالسراميك سيارة ملاكى بطريق إسكندرية الصحراوى، مما أدى إلى توقف حركة السيارات المتجهة من الإسكندرية وصولا إلى مناطق الجيزة، وانتقل رجال المرور إلى المكان ليتم تسيير حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات مرور الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق إسكندرية الصحراوى، تم انتقال الخدمات الأمنية والمرورية إلى مكان الحادث لرفع حطام الحادث، واتخاذ اللازم تجاه الواقعة.