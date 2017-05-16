استنكر الفقيه الدستوري، نور فرحات، تضارب التصريحات حول واقعة هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من محل إقامته، ففي الوقت الذي تتسلم فيه النيابة العامة خطاب من الداخلية يفيد هروب العادلي يعلن محامية أنه مريض وسيحضر جلسه الاستشكال داخل سيارة إسعاف .

وكتب «فرحات» عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لميس الحديدي: الداخلية أخطرت النيابة العامة أن وزيرها السابق حبيب العادلي المحكوم عليه بالسجن هرب وجاري البحث عنه.. وقد صرح محاميه إنه سيحضر غدا في سيارة إسعاف. (هل سيتم نقله بالطائرة إياها على السرير الطبي إياه؟).. الكوميديا السوداء في اللادولة أو الطابونة. الحساب بيجمع».

كانت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار سمير حسن، المحامي العام الأول للنيابات، مساء أمس الاثنين، خطابًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد بعدم وجود حبيب العادلي في منزله بمدينة السادس من أكتوبر، لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.

وفي الوقت نفسه أعلن الدكتور محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، ان موكله سيحضر جلسة المحاكمة اليوم بسيارة إسعاف طبية وبرفقة فريق طبي بسبب الجلطات والمرض الذي آلم به في الفترة الأخيرة.