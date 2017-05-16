يجتمع أكثر من نجم في عمل واحد من دراما رمضان القادم، لعل أبرزها مسلسل “خلصانة بشياكة”، الذي يجمع 3 من نجوم الكوميديا، أحمد مكي، هشام ماجد، وشيكو، بعد انسحاب أحمد فهمي من الثلاثي الشهير.

ويشارك الثلاثي الجديد في المسلسل الكوميدي الذي ينتمي إلى نوعية أعمال الفانتازيا، كما تشاركهم البطولة الفنانة دينا الشربيني، وكل من أوس أوس، ويزو، بيومى فؤاد، محمد سلام، وهو تأليف أحمد المحمدي، أحمد محيي، وفاروق هاشم، وإخراج هشام فتحي، بحسب وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وينتمي لهذه النوعية كذلك مسلسل “الجماعة 2”، الذي يسير في الطريق نفسه الذي سلكه خلال الجزء الأول، بعدم الاعتماد على نجم وحيد، ويظهر فيه بطل الجزء الأول “إياد نصار” كضيف شرف فقط.

ويشارك في بطولة العمل عدد من النجوم بينهم عبد العزيز مخيون، صابرين، رياض الخولى، تأليف وحيد حامد، وإخراج شريف البنداري.

ويراهن على البطولة الجماعية كذلك مسلسل “رمضان كريم”، ويشارك في بطولته روبي، ريهام عبد الغفور، سيد رجب، شريف سلامة، صبرى فواز، محمود الجندى، وإنعام سالوسة.

ويجمع مسلسل “واحة الغروب” بين نجمين من العيار الثقيل، خالد النبوي ومنة شلبي، وهو مأخوذ عن رواية قدمها الراحل بهاء طاهر ، كما يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم سيد رجب، أحمد كمال، سلوى محمد على، ناهد رشدي.

وتدور أحداث العمل فى نهايات القرن الـ19 مع بداية الاحتلال البريطاني لمصر، إذ تروى قصة ضابط الشرطة المصرى محمود عبد الظاهر، الذى تم ارساله إلى واحة سيوة، كعقاب له بعدما شكت السلطات فى تعاطفه مع الأفكار الثورية لجمال الدين الأفغانى والزعيم أحمد عرابي.

ويصطحب معه زوجته الأيرلندية كاثرين، وتجسدها “منة شلبى”، والشغوفة بالآثار التى تبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لينغمسا فى عالم جديد ومختلف، والمسلسل سيناريو وحوار مريم ناعوم وهالة الزغندى، وإخراج كاملة أبو ذكرى.

أما مسلسل “لا تطفئ الشمس”، المقتبس عن رواية بالإسم نفسه للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، فيجمع في بطولته الفنانة الكبيرة ميرفت أمين، محمد ممدوح، أحمد مالك، وجميلة عوض.

وتدور قصة المسلسل حول 4 محاور، هي “العائلة والحب والخيانة والبحث عن الذات”، ويتناول قصصًا مختلفة تبدأ بالعائلة التي تضم أم لـ5 أبناء، ثم تتشابك مع حياة آخرين في قالب اجتماعي معاصر.

وكعادتها اختارت الفنانة نيللي كريم خوض السباق ببطولة جماعية في مسلسلها الجديد “لأعلى سعر”، وتشارك في بطولته بجانبها، الفنانة زينة، والتي كانت تشارك في أعمال بطولة مطلقة في السنوات الأخيرة.

كما يشارك في بطولة المسلسل الفنان الشاب أحمد فهمي، لذلك لن يراهن العمل على نجم واحد بعينه، ولكنه سينافس بالعديد من الأسماء المختلفة.

أما مسلسل “قصر العشاق” فيجمع العديد من النجوم بينهم سهير رمزى، عزت العلايلى، فاروق الفيشاوى، بوسى، خالد زكى، سوزان نجم الدين، إضافة إلى الفنان نضال الشافعى.

المسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الاجتماعية، ولكنه يدور في إطار رومانسي، وهو تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد صقر.

وكذلك يراهن على البطولة الجماعية مسلسل “30 يوم”، حيث يشارك فيه عدد كبير من نجوم الصف الأول، منهم آسر ياسين، باسل الخياط، وليد فواز، نجلاء بدر، إنجى المقدم، وأحمد عزمي، وهو تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام علي.