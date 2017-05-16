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البيت الأبيض يوضح حقيقة ما دار بين "ترامب ولافروف"
ترامب ولافروف‎

البيت الأبيض يوضح حقيقة ما دار بين "ترامب ولافروف"

2017-05-16 08:35:47
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أكد البيت الأبيض أمس الاثنين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتحدث أبدا عن “أساليب الاستخبارات أو مصادرها” خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في المكتب البيضوي.

وبعد نشر صحيفة “واشنطن بوست” مقالا أشارت فيه إلى أن ترامب كشف عن “معلومات سرية للغاية”، قال مستشار الأمن القومي هربرت ريموند ماكماستر، إنّ ترامب ولافروف “استعرضا التهديدات التي تمثّلها التنظيمات الإرهابية، ومن بينها التهديدات المحدقة بالطيران”.

وحسب “فرانس برس”، أوضح البيت الأبيض أنه “لم يتم في أي وقت من الأوقات التطرق إلى أساليب المخابرات أو مصادرها”.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الاثنين إن ترامب لم يتحدث عن “مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية” خلال اجتماعه مع وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف. حسب رويترز.

وأضاف تيلرسون في بيان ” خلال اجتماع الرئيس ترامب مع وزيرالخارجية لافروف جرت مناقشة سلسلة واسعة من الموضوعات من بينها التهديدات والجهود المشتركة المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

وقال تيلرسون، “خلال ذلك النقاش تمت مناقشة طبيعة التهديدات المحددة لكن لم يتم التحدث عن مصادر أو وسائل أو عمليات عسكرية”.

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