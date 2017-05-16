انتقد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق كرة القدم بـ”وادي دجلة” تصريحات العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم والتي أعرب فيها عن تمنياته بأن تكون المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بين القطبين الأهلي والزمالك، معتبرا هذا “انحيازا” لأطراف بالبطولة – على حد تعبيره.

وقال ميدو من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بحاول ما اصدقش ان المدير التنفيذي لاتحاد الكورة قال ان اتحاد الكورة يتمنى ان يكون نهائي الكأس بين الزمالك والأهلي!!”.

وأضاف: “لا اري اَي سبب للعبنا (وادي دجلة) مباراة دور ال ٨ امام الأهلي اذا كان فعلا اتحاد الكرة يتمنى ان يكون المباراة النهائية بين الزمالك والأهلي !!”.

ومن المقرر، أن يلتقي ناديي “الأهلي” و”وادي دجلة” في 12 يوليو القادم في إطار مباريات دور الـ8 ببطولة كأس مصر، فيما سيلتقي ناديي “الزمالك ” و”طلائع الجيش” في الجولة نفسها بالبطولة.

وكان العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قد أعرب عن تمنياته في أن يلتقي قطبي الكرة المصري “الأهلي” و”الزمالك” في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر من خلال تصريحات تلفزيونية.