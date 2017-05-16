كشف عالم الفضاء المصري، الدكتور عصام حجي، عن وجود اتفاق بين قوى ثورة 25 يناير، على خوض سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة في صيف عام 2018.

وأعلن حجي، في تصريحات صحفية، بناء كيان قوي، خلال الفترة المقبلة، للمنافسة في الانتخابات المقبلة.

وأكد عالم الفضاء، على أنه هناك اتفاق كبير بين قوى يناير، على مجموعة من الأسماء التي ستخوض هذا السباق، لافتاً غلى أن الأمر ليس سراً حتى يتم إخفاءه، لكنهم تركوا قضية الإعلان لكل شخص، وذلك بعد الإعلان عن قانون الانتخابات الرئاسية والجدول الزمني لها، وإقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وإعلان تشكيلها.

جدير بالذكر، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن أنه سوف يترشح لولاية ثانية، إذا أراد الشعب المصري ذلك.