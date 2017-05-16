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وزيرة التضامن السودانية تدعم تمكين المرأة الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة
وزيرة التضامن السودانية

وزيرة التضامن السودانية تدعم تمكين المرأة الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة

2017-05-16 09:05:23
وكالات

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية السودانية مشاعر الدولب على التزام بلادها بالشراكة والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، والتواصل مع الدول، من أجل تمكين المرأة، وتنفيذ خطة إفريقيا الخاصة بالمرأة، والتصدي لكل التحديات التي تجابه المرأة الإفريقية.

وشددت الوزيرة خلال لقائها بالمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة بدول شرق وجنوب إفريقيا، إيزد دريسك، على أهمية التعاون والتنسيق لإنجاح خطة إفريقيا 2063، والتصدي لكل التحديات من العادات والثقافات السالبة، مجددة التزام السودان بالمنظومة الإفريقية من أجل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها.

من جانبها أعربت المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للمرأة، عن سعادتها بزيارة السودان مشيدة بالدور المتميز الذي ظل يقوم به في دعم قضايا المرأة الإفريقية، متمنية تواصل الجهود لتحقيق أهداف المرأة على مستوى القارة.

وزيرة التضامن السودانية

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