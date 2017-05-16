اليوم.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة2017-05-16 08:53:42
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف في درجات الحرارة شمالًا، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، بينما يظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وجنوب البلاد، يُصاحبها سقوط الأمطار، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية مُعتدلة تنشط على شمال الصعيد، وتكون مثيرة للأتربة هناك.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج، فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
الإسكندرية 19 26
مطروح 18 26
بورسعيد 21 27
دمياط 21 27
بلطيم 20 27
الإسماعيلية 20 35
السويس 20 35
العريش 16 30
نخل 13 33
طابا 19 33
الطور 21 31
مرسى علم 25 35
الغردقة 26 37
شرم الشيخ 26 36
رفح 15 29
كاترين 18 31
سيوة 22 36
المنيا 22 36
الفيوم 22 35
رأس سدر 22 32
أبو سمبل 27 43
وسط الدلتا 22 34
أسيوط 23 38
سوهاج 25 40
الأقصر 27 43
أسوان 28 43
شلاتين 21 34
حلايب 23 32
الوادي الجديد 27 41
قنا 27 42
نويبع 26 36
السلوم 19 28
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