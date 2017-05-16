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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالسوق الرسمي المصري

2017-05-16 05:57:58
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
بنك قناة السويس 4.81 4.84 18 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 15 دقيقة
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 2 يومين
البنك العربى 4.81 4.84 7 ساعات
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 21 ساعة
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.81 4.84 7 ساعات
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 أسبوعين
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 15 ساعة
بنك عودة 4.81 4.83 17 ساعة
بنك الإسكندرية 4.79 4.84 20 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.79 4.84 15 ساعة
كريدى أجريكول 4.79 4.84 13 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 7 ساعات
بنك مصر 4.79 4.81 19 ساعة
بنك القاهرة 4.78 4.83 6 أيام
المصرف المتحد 4.78 4.83 18 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهرين
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.82 17 ساعة
بنك البركة 4.74 4.88 35 دقيقة
بنك مصر إيران التنمية 4.69 4.86 17 ساعة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
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