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ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية

2017-05-16 05:51:24
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 17 ساعة
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15 15 ساعة
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 2 يومين
البنك العربى 18.05 18.15 شهر واحد
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.05 18.15 4 أسابيع
بنك الإسكندرية 18.05 18.15 5 أيام
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.15 7 ساعات
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوع واحد
بنك بلوم 18.05 18.15 شهر واحد
بنك قناة السويس 18.05 18.15 17 ساعة
بنك البركة 18.05 18.15 شهر واحد
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 3 أسابيع
كريدى أجريكول 18.05 18.15 13 ساعة
البنك المركزى المصرى 18.03 18.13 15 ساعة
بنك عودة 18.02 18.12 17 ساعة
المصرف المتحد 18.02 18.12 18 ساعة
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهر واحد
بنك القاهرة 18.00 18.10 6 أيام
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
بنك مصر إيران التنمية 18.00 18.10 17 ساعة
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهر واحد
بنك مصر 17.95 18.05 شهر واحد
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهر واحد
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