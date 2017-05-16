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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري
مصوغات ذهبيه
مصوغات ذهبيه

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

2017-05-16 05:43:40
كتب- ربيع شعبان
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 707 إلى 710
عيار 22 648 إلى 651
عيار 21 619 إلى 621
عيار 18 531 إلى 532
عيار 14 413 إلى 414
عيار 12 354 إلى 355
الاونصة 22,001 إلى 22,072
الجنيه الذهب 4,952 إلى 4,968
الكيلو 707,429 إلى 709,714
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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