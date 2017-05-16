سرقة "تاج مريم العذراء" من متحف فرنسي2017-05-16 03:15:32
تمكن لصوص من سرقة تاج مريم العذراء المرصع بالأحجار الكريمة، ومعروضات أخرى بمبلغ يزيد عن 1 مليون يورو، من متحف فورفيير للفنون الجميلة في ليون بفرنسا.
وأوردت قناة France 3 التلفزيونية، أن منظومة الإنذار انطلقت في المتحف، ليلة السبت 12 مايو، ووصل رجال من الشرطة إلى مكان الواقعة بسرعة، إلا أن اللصوص تمكنوا من الفرار لأنهم كانوا منظمين ومدربين.
ووفق “روسيا اليوم” أبلغت أجهزة حفظ النظام القناة التلفزيونية أن تاج مريم العذراء كان أغلى معروضات المتحف، وهو مرصع بـ1791 حجرا كريما، حيث سرق إلى جانب كأس وخاتم تاريخيين. ونقلت القناة أن حجم الضرر المادي يزيد عن 1 مليون يورو، ومن المفترض أن تغلق أبواب المتحف طيلة فترة التحقيق.
ويقدم متحف فورفيير للفنون الجميلة معروضات فرنسية وعالمية، بالإضافة إلى معروضات خاصة بالدين المسيحي.
يذكر أن المعرض احتفظ بتاج مريم العذراء، منذ عام 1899، حيث يعتبر أهم معروضات المتحف.
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